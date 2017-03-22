Американка разозлилась на просьбу официанта прислать ему фото в соцсети

Жительница США и мать двоих детей возмутилась тем, что официант KFC подложил ей салфетку, на которой указал адреса своих аккаунтов в Instagram и Snapchat и попросил ее прислать ему свою фотографию. Об этом сообщает The Sun.

Издание уточняет, что официанту 17 лет, а молодой матери — 23 года.

Американка нашла записку уже после того, как покинула ресторан. Она решила обратиться за советом на форум молодых мам, где женщины стали спорить о допустимости подобных действий.

Многие пользовательницы посоветовали немедленно пожаловаться на парня, другие же считают, что его поступок — просто комплимент.

Некоторые юзеры поддержали идею о фотосессии во время глажки, стирки и уборки. Несколько женщин настояли на том, что официант — извращенец и хам, а также относится к женскому полу как к мясу, если позволяет себе отправлять подобные записки.

В январе жительница США обнаружила в коробке из-под прокатного DVD с фильмом «Глубоководный горизонт» двадцатидолларовые банкноты и записку от незнакомца. «Каждый месяц я беру 100 долларов, которые обычно я тратил на себя, и отдаю их незнакомцам. В этот раз я решил оставить деньги в коробке от прокатного DVD. Вы у меня первые в 2017 году», — говорилось в записке.