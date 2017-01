Американка нашла в коробке из-под прокатного DVD деньги и записку от незнакомца

Жительница США обнаружила в коробке из-под прокатного DVD-фильма «Глубоководный горизонт» двадцатидолларовые банкноты и записку от незнакомца. Об этом в Twitter сообщила дочь женщины с ником Lifeaslizz.

По словам девушки, ее мама просто хотела расслабиться и насладиться кино, но вместо этого «Бог дал ей нечто большее». Ее мать стала счастливой обладательницей 100 долларов и письма от человека по имени Маркос. «Каждый месяц я беру 100 долларов, которые обычно я тратил на себя, и отдаю их незнакомцам. В этот раз я решил оставить деньги в коробке от прокатного DVD. Вы у меня первые в 2017 году», — говорилось в записке.

В конце письма Маркос попросил потратить его деньги с умом или, если люди в них не нуждаются, передать кому-нибудь еще.

«Спасибо тебе, Маркос, где бы ты ни был, благослови тебя Господь», — поблагодарила Lifeaslizz в соцсети.

Ее пост, за четыре дня набрав более 95 тысяч лайков и 31 тысячи репостов, стал вирусным и привлек внимание пользователей Twitter, которые принялись хвалить неизвестного благодетеля. «Господь вознаградил Маркоса щедростью, чтобы он сделал это», — отметил один из них.

«Может быть, Маркос просто хороший человек», — возразил ему другой.

В декабре прошлого года основатель и крупнейший акционер компании Microsoft Билл Гейтс поучаствовал в ежегодном флешмобе «Тайный Санта» на Reddit и завалил одну из посетительниц портала подарками.

Миллиардер подарил девушке меч из The Legend of Zelda, консоль Xbox One, три разноцветных контроллера, несколько дисков с видеоиграми, кулинарную книгу, восьмибитную приставку Nintendo, множество теплых вещей и три своих любимых фильма: «Марсианин», «Конец тура» и «Поверь: история Эдди Иззарда».