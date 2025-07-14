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02:01, 14 июля 2025Из жизни

Сотрудница тюрьма попалась без штанов за сексом с заключенным

В США сотрудницу тюрьмы уволили за запретные отношения с заключенным
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Dragon Images / Shutterstock / Fotodom  

В штате Джорджия, США, 56-летняя сотрудница исправительного учреждения попала под суд за запретные отношения с заключенным. Об этом пишет WSB-TV.

Вики Линн Франц работала помощником по закупкам в Переходном центре города Атланта, где заключенные готовятся к выходу из тюрьмы. Однажды охранник заметил, как женщина тайком заводит в свой кабинет заключенного. Он заглянул за дверь и поймал пару с поличным. Франц лежала на ковре без штанов, в то время как преступник стоял над ней, готовый заняться сексом. Охранник тут же доложил обо всем начальству.

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В ходе расследования выяснилось, что женщина не только имела интимную связь с осужденным, но и занималась контрабандой. За 50 долларов (четыре тысячи рублей) она пронесла другому заключенному пять пачек сигарет.

Ранее сообщалось, что в США сотрудник женской тюрьмы из штата Флорида получил срок за секс с заключенной. Выяснилось, что тюремщик проносил возлюбленной за решетку еду и большое количество сигарет.

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