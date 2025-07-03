Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
06:31, 3 июля 2025Из жизни

Молодой тюремщик получил срок за секс с заключенной

В США тюремщик Кенон из Флориды получил год заключения за роман с преступницей
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Tallahassee's federal women's prison

В США сотрудник женской тюрьмы из штата Флорида получил срок за секс с заключенной. Об этом сообщает Tallahassee Democrat.

Под суд попал 23-летний Керонтрез Ламар Кенон из города Мидуэй. В июле и июне 2023 года молодой человек служил в женской тюрьме. За это время он успел завести роман с содержавшейся там преступницей. Выяснилось, что тюремщик проносил возлюбленной за решетку еду и большое количество сигарет. Кроме того, он помог ей настроить на смартфоне электронный кошелек, чтобы другие заключенные могли расплачиваться за сигареты.

Обо всем этом администрации стало известно от одной из заключенных уже после того, как Кенон уволился. В итоге его приговорили к году заключения и пяти годам испытательного срока.

Материалы по теме:
Тюремщица на рабочем месте занялась сексом с заключенным. Она тайно вела OnlyFans и пыталась сбежать от суда
Тюремщица на рабочем месте занялась сексом с заключенным. Она тайно вела OnlyFans и пыталась сбежать от суда
1 августа 2024
«Развращал молодежь». Ректора университета уволили за съемку порно с женой. Как им удавалось скрывать тайное хобби?
«Развращал молодежь». Ректора университета уволили за съемку порно с женой. Как им удавалось скрывать тайное хобби?
18 июня 2024

Ранее сообщалось, что в Великобритании приговорили к условному сроку надзирательницу, которая завела роман с осужденным педофилом. Женщина 40 раз вступала в интимные отношения с преступником на территории тюрьмы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Бали затонул пассажирский паром с 65 людьми на борту

    Раскрыта причина экстренного звонка Макрона Путину

    Сын Трампа оценил доклад разведки США о роли России в выборах 2016 года

    В России высказались о предпосылках для блокировки Telegram

    Молодой тюремщик получил срок за секс с заключенной

    Xiaomi выпустит автомобиль с чипом от смартфона

    Еще один российский аэропорт ограничил работу

    В Британии сообщили Зеленскому плохую новость насчет помощи США Украине

    В США рассказали о переломном моменте в конфликте на Украине

    БПЛА попал в недостроенный многоквартирный дом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости