Молодой тюремщик получил срок за секс с заключенной

В США тюремщик Кенон из Флориды получил год заключения за роман с преступницей

В США сотрудник женской тюрьмы из штата Флорида получил срок за секс с заключенной. Об этом сообщает Tallahassee Democrat.

Под суд попал 23-летний Керонтрез Ламар Кенон из города Мидуэй. В июле и июне 2023 года молодой человек служил в женской тюрьме. За это время он успел завести роман с содержавшейся там преступницей. Выяснилось, что тюремщик проносил возлюбленной за решетку еду и большое количество сигарет. Кроме того, он помог ей настроить на смартфоне электронный кошелек, чтобы другие заключенные могли расплачиваться за сигареты.

Обо всем этом администрации стало известно от одной из заключенных уже после того, как Кенон уволился. В итоге его приговорили к году заключения и пяти годам испытательного срока.

Ранее сообщалось, что в Великобритании приговорили к условному сроку надзирательницу, которая завела роман с осужденным педофилом. Женщина 40 раз вступала в интимные отношения с преступником на территории тюрьмы.