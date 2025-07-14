Россияне массово отказались ехать на музыкальный фестиваль в Азербайджане

Shot: Туристы из России сдают билеты на фестиваль в Баку из-за отмены артистов

Российские туристы решили массово отказаться от посещения популярного музыкального фестиваля Dream Fest 2025 в Баку после того, как организаторы отменили выступления на нем отечественных звезд. На этот факт обратил внимание Telegram-канал Shot.

Как уточняется, слушатели возмутились из-за того, что с лайн-апа мероприятия убрали известнейших российских артистов, таких как «Руки вверх!», Клава Кока, Егор Крид, Ани Лорак, Алсу, Стас Пьеха. На их место поставили малоизвестных местных исполнителей, жалуются туристы. В связи с этим путешественники, планировавшие приехать в Баку на любимых исполнителей, теперь массово сдают билеты в кассы.

Еще одним поводом для ярости фанатов стало то, что организаторы до сих пор не везде поменяли информацию на актуальную, что может вводить некоторых в заблуждение.

Как сообщалось ранее, Баку отменил все культурные мероприятия, которые были запланированы к проведению в Азербайджане российскими предприятиями. В черный список попали концерты, фестивали, спектакли и выставки. Таким образом в Азербайджане выразили протест из-за задержания их граждан в Екатеринбурге.