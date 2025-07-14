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02:17, 14 июля 2025Мир

В Италии предупредили о последствиях торговой войны с США

Премьер Италии Мелони: Торговая война на Западе ослабит всех ее участников
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Взаимное введение продовольственных и других тарифов чревато торговой войной среди западных стран. Такое опасение высказала премьер-министр Италии Джорджа Мелони, передает РИА Новости.

По ее словам, сегодня итальянское правительство находится в тесном контакте с Европейской комиссией (ЕК) и всеми заинтересованными сторонами, которые участвуют в переговорах по тарифам. Как считает Мелони, торговая война на Западе приведет к ослаблению союзников «перед лицом глобальных вызовов».

Ранее в Евросоюзе (ЕС) высказались о торговой войне с США. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов к введению ответных меры против Вашингтона из-за повышения торговых пошлин в начале августа, если договориться с американскими партнерами не получится.

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