Сенатор Грэм: США хотят использовать не только проценты от активов России

Сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) намекнул, что важное заявление президента США Дональда Трампа о России может касаться арестованных активов. Об этом он высказался в интервью телеканалу CBS News.

«Ждите завтрашнего заявления. Я не хочу опережать президента, но следите за новостями об арестованных активах. Европейцы хотят ограничить проценты по активам, которые пойдут на Украину. Министр финансов Бессент хочет пойти дальше», — сказал сенатор.

Ранее Трамп пообещал выступить с важным заявлением по России в понедельник, 14 июля. Он не раскрыл его содержание, но сообщил, что разочаровался в Москве, поэтому «необходимо смотреть, что будет происходить в ближайшие пару недель». После этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия ждет заявления Трампа, чтобы понять, что он имел в виду. По словам Пескова, Москва будет тщательно фиксировать все нюансы в комментариях американского президента.

Грэм анонсировал рекордные поставки оружия Украине

Политик анонсировал, что объемы переданных Украине вооружений в скором времени могут достигнуть рекордных значений. «Я ожидаю, что в ближайшие дни вы увидите рекордный уровень поставок оружия Украине», — сказал он. Грэм пояснил, что президент США сможет использовать более 3,85 миллиарда долларов в рамках механизма PDA (Presidential Drawdown Authority), который позволяет главе государства в чрезвычайных случаях поставлять вооружения иностранному партнеру без согласования с Конгрессом.

8 июля пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл заявил, что Вашингтон направит Киеву новое оборонительное вооружение «для обеспечения прочного мира на Украине». При этом чиновник подчеркнул, что система оценки военных поставок по всему миру остается в силе и соответствует приоритетам стратегии «Америка прежде всего».

Сам Трамп пообещал рассмотреть обращение Украины о передаче систем зенитных ракетных комплексов Patriot. Однако, по его словам, это потребует отдельного обсуждения из-за их высокой стоимости.

Грэм пообещал самые внушительные в истории санкции против России

По словам Грэма, в настоящее время Конгресс США находится «на грани принятия самого существенного пакета санкций» против России в истории Америки. В рамках интервью политик призвал ждать завтрашнего выступления Трампа, о котором стало известно ранее.

Также Грэм поставил ультиматум третьим странам из-за поддержки России. В частности, сенатор оказался недоволен торговой политикой Индии.

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Линдси Грэм сенатор США

Как отметил Грэм, Трамп намерен «заставить тех, кто поддерживает Россию, выбирать между американской экономикой и помощью [президенту РФ Владимиру] Путину». Кроме того, он пригрозил Китаю, Индии и Бразилии, что они «сильно пострадают», если сделают неправильный с точки зрения американской администрации выбор. При этом сенатор заявил, что Трамп оставлял в отношении переговоров с Россией дверь открытой, однако она «вот-вот закроется».