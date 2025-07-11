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13:07, 11 июля 2025Мир

В Кремле ответили на вопрос о важном заявлении Трампа

Песков: Москва ждет важное заявление Трампа и будет фиксировать его нюансы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / File Photo / Reuters

Москва ждет анонсированного президентом США Дональдом Трампом на понедельник «важного заявления», чтобы понять, что он имел в виду. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Ждем самого заявления, чтобы понять, что имел в виду президент Трамп», — сказал он.

По словам представителя Кремля, российская сторона будет тщательно фиксировать все нюансы в комментариях американского лидера.

Ранее Трамп пообещал устроить России «маленький сюрприз» и выступить с важным заявлением относительно Москвы. Глава Белого дома подчеркнул, что он разочаровался в России, и необходимо смотреть, что будет происходить в ближайшую пару недель.

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