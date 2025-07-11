Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что выступит с важным заявлением относительно России. Этот анонс он сделал в интервью журналистам телеканала NBC News.
По словам американского лидера, он разочаровался в России, необходимо смотреть, что будет происходить в ближайшие пару недель. Трамп сказал, что сделает соответствующее заявление в понедельник, 14 июля. Раскрыть какие-либо подробности о своем предстоящем выступлении он отказался.
Ранее журнал Politico со ссылкой на источники сообщил, что Трамп готов к введению новых санкций против России, но только при условии, что у него появится больше контроля над процессом отмены рестрикций. Администрация ожидает, что Конгресс США пойдет главе Белого дома навстречу.
Трамп рассказал о недовольстве Путиным
8 июля Трамп заявил, что недоволен российским коллегой Владимиром Путиным. Свое недовольство глава Белого дома объяснил тем, что Путин «на первый взгляд кажется приветливым», но якобы произносит «пустые и ничего не значащие слова».
Также он заявил, что он разочарован решением Москвы «не останавливаться» в конфликте на Украине. «Я разочарован, честно говоря, тем, что президент Путин не останавливается», — признался он.
Когда один из журналистов спросил американского лидера, что он планирует предпринять в связи с этим, Трамп отказался раскрывать свои ответные шаги.
Разве мы не хотим сделать небольшой сюрприз?
После этого руководитель Госдепартамента Марко Рубио рассказал, что несколько недель назад Вашингтон оповестил российскую сторону о том, что момент для введения санкций может наступить рано или поздно. Но окончательное решение остается за президентом США.
В США захотели ввести «сокрушительные» санкции против Москвы
Сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказал о законопроекте, который введет «сокрушительные» антироссийские санкции. По его словам, США введут пошлины в размере 500 процентов для стран, которые являются торговыми партнерами России и не оказывают поддержку Украине.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила, что США и Грэму нужно осознать неэффективность санкций. «США уже пора бы осознать, что Россия адаптировалась и к санкционному давлению, и ко всем этим пакетам, ко всем санкционным режимам. В реальности это в первую очередь бьет по инициаторам антироссийской политики. На Западе бесконечно штампуются какие-то меры, ограничения, идет поток принятия мер против нашей страны», — отметила дипломат.
США планируют возобновить поставки оружия Украине
Накануне Reuters узнало, что Трамп впервые с начала своего второго президентского срока воспользуется полномочиями для отправки оружия Украине, поскольку все прошлые поставки были согласованы еще предудущей американской администрацией во главе с Джо Байденом. Президентское право на сокращение национальных запасов позволяет главе государства использовать запасы оружия для оказания помощи союзникам в чрезвычайной ситуации. В пакет военной помощи могут войти ракеты для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, а также наступательные ракеты средней дальности на общую сумму в 300 миллионов долларов.
Также Соединенные Штаты рассчитывают убедить союзников по НАТО передать часть своих Patriot Киеву, заявил Рубио. «Есть определенные вещи, которые нужны Украине, в том числе батареи Patriot. В Европе есть много стран, которые ими обладают, и они могли бы передать часть из них Украине. И мы активно обсуждаем это с этими странами», — сказал он, уточнив, что такие зенитные ракетные комплексы есть, в частности, у Германии и Испании.