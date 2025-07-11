Трамп анонсировал важное заявление о России. О чем он может высказаться?

Трамп анонсировал важное заявление по России 14 июля

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что выступит с важным заявлением относительно России. Этот анонс он сделал в интервью журналистам телеканала NBC News.

По словам американского лидера, он разочаровался в России, необходимо смотреть, что будет происходить в ближайшие пару недель. Трамп сказал, что сделает соответствующее заявление в понедельник, 14 июля. Раскрыть какие-либо подробности о своем предстоящем выступлении он отказался.

Ранее журнал Politico со ссылкой на источники сообщил, что Трамп готов к введению новых санкций против России, но только при условии, что у него появится больше контроля над процессом отмены рестрикций. Администрация ожидает, что Конгресс США пойдет главе Белого дома навстречу.

Трамп рассказал о недовольстве Путиным

8 июля Трамп заявил, что недоволен российским коллегой Владимиром Путиным. Свое недовольство глава Белого дома объяснил тем, что Путин «на первый взгляд кажется приветливым», но якобы произносит «пустые и ничего не значащие слова».

Также он заявил, что он разочарован решением Москвы «не останавливаться» в конфликте на Украине. «Я разочарован, честно говоря, тем, что президент Путин не останавливается», — признался он.

Когда один из журналистов спросил американского лидера, что он планирует предпринять в связи с этим, Трамп отказался раскрывать свои ответные шаги.

Разве мы не хотим сделать небольшой сюрприз? Дональд Трамп президент США

После этого руководитель Госдепартамента Марко Рубио рассказал, что несколько недель назад Вашингтон оповестил российскую сторону о том, что момент для введения санкций может наступить рано или поздно. Но окончательное решение остается за президентом США.

В США захотели ввести «сокрушительные» санкции против Москвы

Сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказал о законопроекте, который введет «сокрушительные» антироссийские санкции. По его словам, США введут пошлины в размере 500 процентов для стран, которые являются торговыми партнерами России и не оказывают поддержку Украине.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила, что США и Грэму нужно осознать неэффективность санкций. «США уже пора бы осознать, что Россия адаптировалась и к санкционному давлению, и ко всем этим пакетам, ко всем санкционным режимам. В реальности это в первую очередь бьет по инициаторам антироссийской политики. На Западе бесконечно штампуются какие-то меры, ограничения, идет поток принятия мер против нашей страны», — отметила дипломат.

США планируют возобновить поставки оружия Украине

Накануне Reuters узнало, что Трамп впервые с начала своего второго президентского срока воспользуется полномочиями для отправки оружия Украине, поскольку все прошлые поставки были согласованы еще предудущей американской администрацией во главе с Джо Байденом. Президентское право на сокращение национальных запасов позволяет главе государства использовать запасы оружия для оказания помощи союзникам в чрезвычайной ситуации. В пакет военной помощи могут войти ракеты для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, а также наступательные ракеты средней дальности на общую сумму в 300 миллионов долларов.

Также Соединенные Штаты рассчитывают убедить союзников по НАТО передать часть своих Patriot Киеву, заявил Рубио. «Есть определенные вещи, которые нужны Украине, в том числе батареи Patriot. В Европе есть много стран, которые ими обладают, и они могли бы передать часть из них Украине. И мы активно обсуждаем это с этими странами», — сказал он, уточнив, что такие зенитные ракетные комплексы есть, в частности, у Германии и Испании.