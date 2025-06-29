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20:16, 29 июня 2025Мир

В США анонсировали 500-процентные пошлины для торговых партнеров России

Сенатор Грэм: США введут 500-процентные пошлины для торговых партнеров России
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

США введут пошлины в размере 500 процентов для стран, которые являются торговыми партнерами России и не оказывают поддержку Украине. Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью ABC News.

«Если вы покупаете товары из России и не помогаете Украине, то на вашу продукцию накладывается пошлина 500 процентов», — объяснил законодатель суть будущих мер.

По словам Грэма, президент США Дональд Трамп во время игры в гольф впервые сказал ему, что пришло время двигаться вперед с этим законопроектом. Сенатор объяснил, что проект прежде всего будет направлен против Индии и Китая.

Ранее сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь заявляли, что надеются успеть принять свой законопроект о «сокрушительных» санкциях против России до саммита «Большой семерки» (G7).

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