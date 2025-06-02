В США захотели успеть ввести «сокрушительные» санкции против России до саммита G7

Сенаторы США захотели принять новые санкции против России до саммита G7

Американские сенаторы Ричард Блюменталь и Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), авторы законопроекта о новых «сокрушительных» санкциях против России, захотели успеть принять его до саммита «Большой семерки» (G7). Об этом сообщает Bloomberg.

«К саммиту G7 мы надеемся, что санкции будут введены в действие в координации с Европой, чтобы направить недвусмысленное послание Китаю», — заявили сенаторы. Они подчеркнули, что против КНР и Индии нужно «предпринять шаги», чтобы те перестали покупать российскую нефть.

Блюменталь и Грэм также отметили, что проект закона о санкциях против РФ поддерживают большинство сенаторов — 82 из 100. Саммит G7 пройдет в Канаде с 15 по 17 июня.

Ранее Грэм встретился в Турции с представителями Украины и стран Европы и представил им законопроект о «разгромных» санкциях против России. Документ предусматривает, в частности, введение тарифов в отношении стран, закупающих российские нефть, газ и другие ресурсы.