В США предложили Украине и странам Европы план «разгромных» санкций против России

Сенатор США Уикер: Путину нужна сильная доза экономической реальности

Сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) встретился в Турции с представителями стран Европы и Украины и представил им законопроект «разгромных» санкций против России. Документ предусматривает, в частности, введение тарифов в отношении стран, закупающих российские нефть, газ и другие ресурсы, сообщает Bloomberg.

«Президент [России Владимир] Путин не намерен быть миролюбивым. Все, на что он согласится, будет ложью, и ему нужна сильная доза военной мощи против него и экономической реальности», — отметил один из поддерживавших законопроект сенаторов США, Роджер Уикер.

Отмечается, что законопроект поддержали почти 80 сенаторов, включая членов Республиканской и Демократической партий.

1 мая официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс заявила, что США пока не намерены снимать санкции с России, все действующие рестрикции остаются в силе.