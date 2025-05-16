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19:43, 16 мая 2025Мир

В США предложили Украине и странам Европы план «разгромных» санкций против России

Сенатор США Уикер: Путину нужна сильная доза экономической реальности
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) встретился в Турции с представителями стран Европы и Украины и представил им законопроект «разгромных» санкций против России. Документ предусматривает, в частности, введение тарифов в отношении стран, закупающих российские нефть, газ и другие ресурсы, сообщает Bloomberg.

«Президент [России Владимир] Путин не намерен быть миролюбивым. Все, на что он согласится, будет ложью, и ему нужна сильная доза военной мощи против него и экономической реальности», — отметил один из поддерживавших законопроект сенаторов США, Роджер Уикер.

Отмечается, что законопроект поддержали почти 80 сенаторов, включая членов Республиканской и Демократической партий.

1 мая официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс заявила, что США пока не намерены снимать санкции с России, все действующие рестрикции остаются в силе.

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