В США прокомментировали возможное снятие санкций с России

Госдеп заявил, что США пока не планируют снимать санкции с России

США пока не намерены снимать санкции с России, все действующие рестрикции остаются в силе. Об этом сообщила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс, ее слова передает РИА Новости.

«Мы не снимаем никакие санкции, которые сейчас существуют», — заявила Брюс.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что 72 его коллеги по палате поддерживают законопроект о новых санкциях против России.

Также введение новых санкций в отношении России допустили и в Госдепе.