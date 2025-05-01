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21:59, 1 мая 2025Мир

В Госдепе США допустили возможность введения новых санкций против России

Госдеп: Возможность новых санкций США против России сохраняется
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что возможность новых американских санкций против России сохраняется. Ее слова приводит РИА Новости.

Она допустила возможность их введения, однако не уточнила, что послужит поводом для этого решения. Чиновница также подчеркнула, что Вашингтон в настоящее время не снимает с РФ никакие из существующих ограничений, введенных ранее.

«Мы не снимаем никакие санкции, которые существуют в настоящее время. Возможность введения новых санкций против России также сохраняется», — сказала Брюс.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что 72 его коллеги по палате поддерживают законопроект о новых санкциях против России, которые включают в себя пошлины в 500 процентов на импорт из стран, закупающих у России нефть, нефтепродукты, природный газ или уран.

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