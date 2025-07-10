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16:05, 10 июля 2025Мир

Рубио раскрыл детали о «сокрушительных» санкциях против России

Рубио: Трамп будет принимать решение о новых санкциях против России
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Mandel Ngan / Reuters

Решение о принятии «сокрушительных» санкций против России будет принимать президент США Дональд Трамп. Об этом сообщил Марко Рубио, его слова передает Reuters.

«Несколько недель назад мы оповестили российскую сторону о том, что момент для введения санкций может наступить рано или поздно (...). Но окончательное решение — за президентом США», — ответил дипломат на вопрос, пришел ли «момент» для новых антироссийских санкций.

По словам Рубио, американская администрация взаимодействует с Конгрессом США по содержанию этого законопроекта. Он подчеркнул, что Трампу «необходимо иметь гибкость» в том, как и когда эти ограничения могут быть применены. Госсекретарь объяснил, что главе Белого дома «нужно иметь средство максимального влияния в ходе любых переговоров».

Ранее журнал Politico со ссылкой на источники сообщил, что Трамп готов к введению новых санкций против России при расширении его полномочий по отмене уже введенных ограничительных мер. Администрация ожидает, что Конгресс США пойдет главе Белого дома навстречу.

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