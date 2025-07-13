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21:17, 13 июля 2025Мир

В США анонсировали рекордные поставки оружия Украине

Сенатор Грэм: поставки оружия Украине скоро достигнут рекордного уровня
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Объемы переданных Украине вооружений в скором времени могут достигнуть рекордных значений. Это анонсировал сенатор США Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью телекомпании CBS News.

«Я ожидаю, что в ближайшие дни вы увидите рекордный уровень поставок оружия Украине», — заявил политик. Он выразил уверенность, что это вооружение поможет Киеву обороняться.

Грэм пояснил, что президент США Дональд Трамп сможет использовать более 3,85 миллиарда долларов в рамках механизма PDA (Presidential Drawdown Authority), который позволяет главе государства в чрезвычайных случаях поставлять вооружения иностранному партнеру без согласования с Конгрессом.

Ранее сенатор США Ричард Блюменталь, который стал автором законопроекта о новых санкциях против России, заявил, что президент страны Дональд Трамп сменил риторику в отношении Москвы, поскольку Россия якобы не хочет мира.

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