Сенатор Грэм: поставки оружия Украине скоро достигнут рекордного уровня

Объемы переданных Украине вооружений в скором времени могут достигнуть рекордных значений. Это анонсировал сенатор США Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью телекомпании CBS News.

«Я ожидаю, что в ближайшие дни вы увидите рекордный уровень поставок оружия Украине», — заявил политик. Он выразил уверенность, что это вооружение поможет Киеву обороняться.

Грэм пояснил, что президент США Дональд Трамп сможет использовать более 3,85 миллиарда долларов в рамках механизма PDA (Presidential Drawdown Authority), который позволяет главе государства в чрезвычайных случаях поставлять вооружения иностранному партнеру без согласования с Конгрессом.

Ранее сенатор США Ричард Блюменталь, который стал автором законопроекта о новых санкциях против России, заявил, что президент страны Дональд Трамп сменил риторику в отношении Москвы, поскольку Россия якобы не хочет мира.