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09:16, 11 июля 2025Мир

Автор проекта санкций против России объяснил смену риторики Трампа

Сенатор Блюменталь заявил, что Трамп сменил риторику, поскольку РФ не хочет мира
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Сенатор США Ричард Блюменталь, который стал автором законопроекта о новых санкциях против России, заявил, что президент страны Дональд Трамп сменил риторику в отношении России, поскольку Москва не хочет мира. Об этом сообщает Fox News.

«Президент просто отражает тот факт, что [российский лидер Владимир] Путин не заинтересован в мире», — сказал американский законодатель.

Говоря об изменениях, которые будут внесены в законопроект, Блюменталь отметил, что возможность «отказа», которая будет включена в закон, решает «технические вопросы» относительно того, как жесткие санкции повлияют на мировую финансовую систему, на союзников США и предоставляет Трампу больше гибкости.

Ранее сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Трамп считает полезным законопроект о введении против России «сокрушительных» санкций. По его словам, в законопроекте есть исключение, которое дает президенту рычаги воздействия.

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