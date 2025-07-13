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21:32, 13 июля 2025Мир

Сенатор США высказался о важном заявлении Трампа по России

Сенатор Грэм призвал следить за новостями об арестованных активах России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Matthias Balk / Global Look Press

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) намекнул, что важное заявление президента страны Дональда Трампа о России может касаться арестованных активов. Об этом он высказался в интервью телеканалу CBS News.

«Ждите завтрашнего заявления. Я не хочу опережать президента, но следите за новостями об арестованных активах. Европейцы хотят ограничить проценты по активам, которые пойдут на Украину. Министр финансов Бессент хочет пойти дальше», — сказал сенатор.

Он также призвал обратить внимание на план по продаже Вашингтоном «огромного количества оружия» европейским странам, которое может принести пользу Киеву.

Ранее Трамп анонсировал важное заявление касательно России. По его словам, он разочаровался в действиях Москвы, поэтому «необходимо смотреть, что будет происходить в ближайшие пару недель».

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