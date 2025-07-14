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02:32, 14 июля 2025Интернет и СМИ

Американка начала мечтать о разводе с любящим мужем по неожиданной причине

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Gladskikh Tatiana / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Wild_Nefariousness_6 рассказала о том, что начала мечтать о разводе с супругом после многих лет брака. Причиной 33-летняя женщина назвала то количество шума, которое производит ее муж.

«Когда мы переехали в новую квартиру, я просила лишь об одном — чтобы на этот раз в нашей спальне было тихое место для сна, поскольку я очень чутко сплю и мне нужна тишина и полная темнота. В этом доме нет ни одного моего личного места, так как мы превратили единственную комнату, помимо спальни, в его музыкальную студию. Мы купили новый телевизор, но после этого, представьте себе, старый оказался в как раз там, где мы спим», — написала женщина.

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Теперь ее муж допоздна смотрит телевизор на высокой громкости, постоянно переключая каналы, после чего просто засыпает под него. Кроме того, в течение дня он постоянно что-то смотрит и скроллит на смартфоне, хотя у нее самой звук на всех устройствах зачастую выключен, а во время просмотра фильмов она может довольствоваться субтитрами.

Третьей бедой женщина назвала храп супруга. При этом решения ни одной из этих проблем нет, поскольку мужчина не воспринимает всерьез жалобы жены.

«Он отвечает, что это и его дом тоже, и он может делать там все, что захочет. Я чувствую себя сумасшедшей, но честно говоря, подумываю просто уйти, когда этот договор аренды закончится. Возможно, я чрезмерно эмоциональна, но если ваш близкий человек просит тишины, то почему-бы не надеть чертовы наушники, если вам так хочется смотреть видео на полной громкости?» — задалась вопросом Wild_Nefariousness_6.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала о ссоре со своим мужем, поводом для которой стал пароль от домашнего Wi-Fi. От комментаторов она получила совет найти безопасное место.

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