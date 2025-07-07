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04:00, 7 июля 2025Интернет и СМИ

Женщина рассказала о ссоре с мужем из-за Wi-Fi и получила совет найти безопасное место

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Proxima Studio / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Aromatic_Worry_4987 рассказала о ссоре со своим мужем, поводом для которой стал пароль от домашнего Wi-Fi. От комментаторов она получила совет найти безопасное место.

«Мы женаты уже 12 лет, и у него всегда были проблемы с доверием. Предыдущий интернет-сервис был оформлен на мое имя, новый — на его. Когда мне нужно было подключить мой телефон, вместо того, чтобы просто сказать мне пароль, он сам его вбил», — написала женщина.

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Когда вскоре ей понадобилось подключить свой ноутбук, она не стала беспокоить уехавшего на работу супруга и просто подсмотрела пароль в настройках своего смартфона. Вскоре муж начал писать ей и задавать уточняющие вопросы о том, как она узнала пароль, поскольку, как оказалось, ему пришло уведомление о подключении нового устройства. Женщина объяснила, как именно она выяснила секретную комбинацию, чем очень огорчила своего мужа.

«Я спросила, почему для него такая проблема, что я знаю пароль, но он проигнорировал меня. После этого он совершил крайне мелочный поступок, просто отключив интернет. Он сказал, что я больше не будут пользоваться тем, что принадлежит ему, и могу подключать ноутбук только через свою мобильную точку доступа», — добавила Aromatic_Worry_4987.

Другие пользователи немедленно сделали вывод, что автор состоит в браке с домашним тираном, который пытается контролировать каждый шаг женщины. В ходе обсуждения выяснилось, что многие женщины сталкивались с подобным поведением своих бойфрендов и супругов, и почти все они в итоге стали бывшими. Ей также посоветовали заранее найти безопасное место, в котором она сможет укрыться, если проблемы ее мужа обострятся.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала о конфликте в семье, вспыхнувшем из-за желания 42-летнего мужа пойти на церемонию прощания с его бывшей любовницей. По мнению комментаторов, разрешить такой вопрос крайне сложно.

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