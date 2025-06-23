Похороны давно забытой любовницы мужа спровоцировали скандал в семье

Пользовательница Reddit с ником ThrowRAthemango рассказала о конфликте в семье, вспыхнувшем из-за желания 42-летнего мужа пойти на церемонию прощания с его бывшей любовницей. По словам автора темы, отношения с ней он поддерживал много лет назад, параллельно встречаясь с двумя женщинами.

«Через несколько лет после начала наших отношений я узнала, что он изменял мне с девушкой, которую называл тогда своей подругой и с которой проводил много времени вместе. Ей он при этом не рассказал, что в его жизни появилась я. После того, как это всплыло, мы договорились хранить верность друг другу. Он не общался с той девушкой все эти годы», — рассказала героиня истории.

В последние годы любовница из прошлого тяжело болела, из-за чего в конце концов ее не стало. Узнавший об этом муж захотел посетить церемонию прощания. Это создало напряженность — супруги не понимали, как им лучше всего поступить, чтобы не ранить чувства друг друга, однако в итоге они ни о чем не договорились, все вылилось в череду конфликтов.

Другие пользователи отметили, что разрешить такой вопрос крайне сложно, так как он затрагивает слишком глубокие чувства. По их мнению, с одной стороны, ревновать к этой женщине уже бессмысленно. С другой — паре пришлось через многое пройти, чтобы научиться снова доверять друг другу, и если траурное мероприятие может вновь обострить давно решенные проблемы, то от его посещения стоит отказаться. Об итоговом решении мужа ничего не сообщается.

Ранее пережившие измену пользователи Reddit рассказали об уликах, выдавших неверность их партнеров. Многие вспомнили, что их бывшие были раскрыты из-за уведомлений из дейтинговых сервисов и мессенджеров.