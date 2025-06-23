Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:02, 23 июня 2025Интернет и СМИ

Похороны давно забытой любовницы мужа спровоцировали скандал в семье

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Nicoleta Ionescu / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником ThrowRAthemango рассказала о конфликте в семье, вспыхнувшем из-за желания 42-летнего мужа пойти на церемонию прощания с его бывшей любовницей. По словам автора темы, отношения с ней он поддерживал много лет назад, параллельно встречаясь с двумя женщинами.

«Через несколько лет после начала наших отношений я узнала, что он изменял мне с девушкой, которую называл тогда своей подругой и с которой проводил много времени вместе. Ей он при этом не рассказал, что в его жизни появилась я. После того, как это всплыло, мы договорились хранить верность друг другу. Он не общался с той девушкой все эти годы», — рассказала героиня истории.

В последние годы любовница из прошлого тяжело болела, из-за чего в конце концов ее не стало. Узнавший об этом муж захотел посетить церемонию прощания. Это создало напряженность — супруги не понимали, как им лучше всего поступить, чтобы не ранить чувства друг друга, однако в итоге они ни о чем не договорились, все вылилось в череду конфликтов.

Другие пользователи отметили, что разрешить такой вопрос крайне сложно, так как он затрагивает слишком глубокие чувства. По их мнению, с одной стороны, ревновать к этой женщине уже бессмысленно. С другой — паре пришлось через многое пройти, чтобы научиться снова доверять друг другу, и если траурное мероприятие может вновь обострить давно решенные проблемы, то от его посещения стоит отказаться. Об итоговом решении мужа ничего не сообщается.

Ранее пережившие измену пользователи Reddit рассказали об уликах, выдавших неверность их партнеров. Многие вспомнили, что их бывшие были раскрыты из-за уведомлений из дейтинговых сервисов и мессенджеров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Общался с хищниками как с маленькими детьми». На директора крымского парка «Тайган» напали его питомцы

    Экс-сотрудник ЦРУ предрек «непривычные» для США переговоры с Россией

    Названы полезные растительные продукты для женского здоровья

    Похороны давно забытой любовницы мужа спровоцировали скандал в семье

    В России заявили об установлении трансгендерного режима в США

    Россиянин описал напиток в Мексике фразой «глаза расширились, потом сузились»

    Стало известно об угрозах Ирана активировать «спящие ячейки» в США

    Британский аналитик заметил изменения в поведении Зеленского

    В России предупредили о «нефтяном шоке» из-за закрытия Ормузского пролива

    Питон проглотил антилопу и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости