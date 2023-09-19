Пережившие измену назвали выдавшие неверность партнера улики
Пережившие измену пользователи форума Reddit рассказали об уликах, выдавших неверность их партнеров. Проколы изменников они назвали в разделе AskReddit.
Многие пользователи сети вспомнили, что их бывших выдавали уведомления из дейтинговых сервисов и мессенджеров.
Мой бывший положил свои часы Apple Watch на стол, а туда пришло уведомление от Tinder. У него был новый мэтч
Одного изменника подвела борода, в которой застрял волос любовницы.
Нашла длинный малиновый волос в его бороде (у меня короткие светлые волосы). Самое смешное, что до этого он постоянно обвинял в изменах меня
Измену одной женщины выдал слишком громкий секс, не оставшийся не замеченным соседями.
Сосед позвонил и попросил заниматься сексом потише. Я был в другом штате
Пользователи форума Reddit рассказали о вещах, заставивших их рано повзрослеть. Многие из них вспомнили, что таким опытом для них стали родительское насилие и абьюзивное поведение со стороны родственников.