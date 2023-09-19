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09:44, 19 сентября 2023Забота о себе

Пережившие измену назвали выдавшие неверность партнера улики

На Reddit назвали уведомления из дейтинговых сервисов среди проколов изменников

Фото: Krista Mangulsone / Unsplash

Пережившие измену пользователи форума Reddit рассказали об уликах, выдавших неверность их партнеров. Проколы изменников они назвали в разделе AskReddit.

Многие пользователи сети вспомнили, что их бывших выдавали уведомления из дейтинговых сервисов и мессенджеров.

Мой бывший положил свои часы Apple Watch на стол, а туда пришло уведомление от Tinder. У него был новый мэтч

curryp4nпользовательница Reddit

Одного изменника подвела борода, в которой застрял волос любовницы.

Нашла длинный малиновый волос в его бороде (у меня короткие светлые волосы). Самое смешное, что до этого он постоянно обвинял в изменах меня

MiniJackalopeпользовательница Reddit
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Измену одной женщины выдал слишком громкий секс, не оставшийся не замеченным соседями.

Сосед позвонил и попросил заниматься сексом потише. Я был в другом штате

gooberhackпользователь Reddit

Пользователи форума Reddit рассказали о вещах, заставивших их рано повзрослеть. Многие из них вспомнили, что таким опытом для них стали родительское насилие и абьюзивное поведение со стороны родственников.

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    Александра Лисица
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