Пользователи сети вспомнили о заставивших рано повзрослеть вещах

На Reddit назвали родительское насилие среди заставивших рано повзрослеть вещей

Пользователи форума Reddit рассказали о вещах, заставивших их рано повзрослеть. Примеры опыта не по возрасту они назвали в разделе AskReddit.

Многие пользователи сети вспомнили, что таким опытом для них стали родительское насилие и абьюзивное поведение со стороны родственников.

Среди ночи маленьким я забивался под кровать и слушал, как родители кричат и дерутся из-за счетов, кредитов, последствий своих тупых решений TheMaskedSandwich пользователь Reddit

Рассказывают комментирующие и об опыте сексуального насилия со стороны родственников, друзей взрослых и незнакомцев.

Меня совратил бойфренд бабушки, когда я была в начальной школе. Я рассказала ей и маме в 15, а они пообещали засунуть меня в психушку за ложь. Прошло десять лет, и он совратил и мою сестру, которой 11 лет. Бабушка все еще думает, что мы лжем, и стопроцентно доверяет ему

_ilikeparanormal пользовательница Reddit

Один из пользователей рассказал, что подростком оказался на улице.

Меня заставила повзрослеть бездомность в 14 лет. Но, честно говоря, наверное, все-таки это случилось еще раньше. Повзрослел раньше, чем ребенок должен SOAbyWIZ пользователь Reddit

Ранее пользователи форума Reddit рассказали о первых признаках распада брака, после которых они поняли, что их семейная жизнь обречена. Одна из пользовательниц назвала первым звонком чувство одиночества в паре. Осознание этого пришло к ней, когда она вела машину и обнаружила, что разговаривает сама с собой, хотя рядом с ней сидел муж.