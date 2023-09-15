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19:19, 15 сентября 2023Забота о себе

Пользователи сети вспомнили о заставивших рано повзрослеть вещах

На Reddit назвали родительское насилие среди заставивших рано повзрослеть вещей

Фото: Unsplash

Пользователи форума Reddit рассказали о вещах, заставивших их рано повзрослеть. Примеры опыта не по возрасту они назвали в разделе AskReddit.

Многие пользователи сети вспомнили, что таким опытом для них стали родительское насилие и абьюзивное поведение со стороны родственников.

Среди ночи маленьким я забивался под кровать и слушал, как родители кричат и дерутся из-за счетов, кредитов, последствий своих тупых решений

TheMaskedSandwichпользователь Reddit

Рассказывают комментирующие и об опыте сексуального насилия со стороны родственников, друзей взрослых и незнакомцев.

Меня совратил бойфренд бабушки, когда я была в начальной школе. Я рассказала ей и маме в 15, а они пообещали засунуть меня в психушку за ложь. Прошло десять лет, и он совратил и мою сестру, которой 11 лет. Бабушка все еще думает, что мы лжем, и стопроцентно доверяет ему

_ilikeparanormalпользовательница Reddit
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Один из пользователей рассказал, что подростком оказался на улице.

Меня заставила повзрослеть бездомность в 14 лет. Но, честно говоря, наверное, все-таки это случилось еще раньше. Повзрослел раньше, чем ребенок должен

SOAbyWIZпользователь Reddit

Ранее пользователи форума Reddit рассказали о первых признаках распада брака, после которых они поняли, что их семейная жизнь обречена. Одна из пользовательниц назвала первым звонком чувство одиночества в паре. Осознание этого пришло к ней, когда она вела машину и обнаружила, что разговаривает сама с собой, хотя рядом с ней сидел муж.

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    Александра Лисица
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