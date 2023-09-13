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15:12, 13 сентября 2023Забота о себе

Пережившие развод люди перечислили первые признаки распада брака

На Reddit назвали чувство одиночества в паре одним из признаков скорого развода

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Пользователи форума Reddit рассказали о первых признаках распада брака, после которых они поняли, что их семейная жизнь обречена. Эти признаки пережившие развод люди перечислили в разделе AskReddit.

Одна из пользовательниц назвала первым звонком чувство одиночества в паре. Осознание этого пришло к ней, когда она вела машину и обнаружила, что разговаривает сама с собой, хотя рядом с ней сидел муж.

Он так часто оставлял меня, играя в азартные игры или приклеившись к телефону, что я привыкла быть одна и совсем забыла, что он в машине. Я смутилась, что он мог меня слышать, и извинилась. Сказала, что забыла о нем. Он даже не ответил. Тогда я позвала его по имени. Он поднял взгляд от телефона и спросил, сказала ли я что-нибудь. Я поняла, как часто я остаюсь наедине с собой и с собакой. Для развода были и другие причины, но тогда я поняла, что быть одной и быть одинокой — разные вещи, и моя жизнь стала только лучше

river_of_coffeeпользовательница Reddit

Некоторые не ощущали, что в паре что-то не так, и для них первыми признаками скорого развода стали прямые указания на измену партнера.

Он сказал, что изменяет мне. Сначала умолял остаться с ним, попробовать все наладить, но через две недели передумал и снова стал встречаться с любовницей

Kowai03пользовательница Reddit

Я нашла сообщения, в которых он признавался ей в любви и шутил о моей страховке

girlinthewhirledпользовательница Reddit
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Наконец, для кого-то признаками скорого развода были частые ссоры.

Большинство бесед превращались в ссоры, она дистанцировалась, стало много отвращения друг к другу

DavosLostFingersпользователь Reddit

Ранее пользовательницы форума Reddit рассказали о последствиях развода для их ушедших к любовницам партнеров. Бывшие жены таких мужчин, в частности, рассказали о жалобах экс-супругов на измены новых партнерш.

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    Александра Лисица
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