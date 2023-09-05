Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:52, 5 сентября 2023Забота о себе

Коуч раскрыла способы скорее забыть бывшего после расставания

Коуч Эми Чан: чтобы скорее забыть бывшего, нужно перестать читать его в соцсетях

Фото: M-Production / Shutterstock / Fotodom

Коуч по отношениям Эми Чан раскрыла три вещи, которые необходимо сделать после расставания, чтобы скорее забыть бывшего партнера. Ее слова приводит издание Insider.

Первый совет специалистки — не звонить бывшему, чтобы утешить его или выплеснуть на него свой гнев. По ее словам, страх разорвать связь с экс-возлюбленным свидетельствует о созависимости. Она рекомендует справляться с негативным эмоциями другими способами — например, обсудить их с близкими или психологом.

Материалы по теме:
Рынок романтических отношений. Как появились приложения для знакомств и почему их винят в распространении сифилиса?
Рынок романтических отношений.Как появились приложения для знакомств и почему их винят в распространении сифилиса?
7 августа 2022
Как пережить расставание с любимым человеком? Почему пережить разрыв отношений — это так тяжело?
Как пережить расставание с любимым человеком?Почему пережить разрыв отношений — это так тяжело?
13 августа 2022
«Это не про секс» Россияне используют Tinder в путешествиях. Почему это способ сделать отдых незабываемым и каковы риски?
«Это не про секс»Россияне используют Tinder в путешествиях. Почему это способ сделать отдых незабываемым и каковы риски?
10 октября 2022

Кроме того, Чан советует перестать читать посты бывшего в соцсетях. Если выискивать в его сторис и подписках намеки на новые увлечения, то тревожность лишь усилится. Гораздо правильнее оплакать утраченные отношения и двигаться дальше. Чтобы избежать соблазна, можно на месяц или два заблокировать экс-возлюбленного во всех социальных сетях и мессенджерах. Это поможет сформироваться новым нейронным связям и поспособствует процессу восстановления после разрыва.

В заключение Чан призвала перестать ругать бывшего партнера и не заставлять общих друзей делать то же самое. Это не поможет вернуть отношения, но будет подпитывать чувства обиды и гнева. Нужно смириться и понять, что в расставании всегда виноваты обе стороны. «Если вы прекратите негативные разговоры, процесс выздоровления пройдет более гладко, поскольку обиды со временем ослабеют», — подытожила коуч.

Ранее пользовательницы форума Reddit рассказали о последствиях развода для их ушедших к любовницам партнеров. Бывшие жены таких мужчин, в частности, рассказали о жалобах экс-супругов на измены новых партнерш.

Что думаешь? Оцени!
    Наталья Обрядина
    Обсудить
    Последние новости

    В Запорожье сообщили о попавших в огневой мешок украинских войсках

    В «Арисе» анонсировали возвращение Кокорина в команду

    Обломки сбитого в Тверской области дрона упали на территорию завода

    ФСБ задержала россиянина за госизмену

    Число отрезанных из-за паводка населенных пунктов в Приморье сократилось

    Коуч раскрыла способы скорее забыть бывшего после расставания

    Уничтоженный в Запорожской области танк Challenger 2 попал на видео

    Украинский дрон сбили над Крымом

    Избиение воспитанников российского детского приюта сняли на видео

    В США рассказали об угрозе дружбы Путина и Ким Чен Ына для Запада

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости