Коуч раскрыла способы скорее забыть бывшего после расставания
Коуч по отношениям Эми Чан раскрыла три вещи, которые необходимо сделать после расставания, чтобы скорее забыть бывшего партнера. Ее слова приводит издание Insider.
Первый совет специалистки — не звонить бывшему, чтобы утешить его или выплеснуть на него свой гнев. По ее словам, страх разорвать связь с экс-возлюбленным свидетельствует о созависимости. Она рекомендует справляться с негативным эмоциями другими способами — например, обсудить их с близкими или психологом.
Кроме того, Чан советует перестать читать посты бывшего в соцсетях. Если выискивать в его сторис и подписках намеки на новые увлечения, то тревожность лишь усилится. Гораздо правильнее оплакать утраченные отношения и двигаться дальше. Чтобы избежать соблазна, можно на месяц или два заблокировать экс-возлюбленного во всех социальных сетях и мессенджерах. Это поможет сформироваться новым нейронным связям и поспособствует процессу восстановления после разрыва.
В заключение Чан призвала перестать ругать бывшего партнера и не заставлять общих друзей делать то же самое. Это не поможет вернуть отношения, но будет подпитывать чувства обиды и гнева. Нужно смириться и понять, что в расставании всегда виноваты обе стороны. «Если вы прекратите негативные разговоры, процесс выздоровления пройдет более гладко, поскольку обиды со временем ослабеют», — подытожила коуч.
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