Коуч раскрыла способы скорее забыть бывшего после расставания

Коуч Эми Чан: чтобы скорее забыть бывшего, нужно перестать читать его в соцсетях

Коуч по отношениям Эми Чан раскрыла три вещи, которые необходимо сделать после расставания, чтобы скорее забыть бывшего партнера. Ее слова приводит издание Insider.

Первый совет специалистки — не звонить бывшему, чтобы утешить его или выплеснуть на него свой гнев. По ее словам, страх разорвать связь с экс-возлюбленным свидетельствует о созависимости. Она рекомендует справляться с негативным эмоциями другими способами — например, обсудить их с близкими или психологом.

Кроме того, Чан советует перестать читать посты бывшего в соцсетях. Если выискивать в его сторис и подписках намеки на новые увлечения, то тревожность лишь усилится. Гораздо правильнее оплакать утраченные отношения и двигаться дальше. Чтобы избежать соблазна, можно на месяц или два заблокировать экс-возлюбленного во всех социальных сетях и мессенджерах. Это поможет сформироваться новым нейронным связям и поспособствует процессу восстановления после разрыва.

В заключение Чан призвала перестать ругать бывшего партнера и не заставлять общих друзей делать то же самое. Это не поможет вернуть отношения, но будет подпитывать чувства обиды и гнева. Нужно смириться и понять, что в расставании всегда виноваты обе стороны. «Если вы прекратите негативные разговоры, процесс выздоровления пройдет более гладко, поскольку обиды со временем ослабеют», — подытожила коуч.

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