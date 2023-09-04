Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:30, 4 сентября 2023Забота о себе

Экс-супруги ушедших к любовницам мужчин рассказали о последствиях развода

Жены ушедших к любовницам мужчин рассказали о жалобах на измены новых партнерш

Фото: Becca Tapert / Unsplash

Пользовательницы форума Reddit рассказали о последствиях развода для их ушедших к любовницам партнеров. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit.

Бывшие жены ушедших к любовницам мужчин, в частности, рассказали о жалобах экс-супругов на измены новых партнерш.

Мой бывший муж изменил мне и ушел к ней. Они были счастливы какое-то время, очень короткое время. Но когда возбуждение измены прошло, у них не осталось ничего, кроме друг друга. Мой муж теперь одинок и несчастен, потому что та женщина изменяла ему направо и налево

curiousopenmind22пользовательница Reddit

Когда он хотел съехаться с новой женщиной, она стала встречаться с одним из их женатых коллег. Когда он понял, что потерял семью и переехал за 2500 километров ради той, кому был не нужен, захотел вернуться. Я не согласилась. Восемь лет в разводе, и, честно говоря, даже не представляла, как была несчастна с ним

ReadingLizardпользовательница Reddit

Одна из женщин рассказала, что у любовницы открылись глаза на то, какой на самом деле ее новый партнер.

Любовница забеременела. Мы были в разводе и старались вместе воспитывать ребенка. Она увидела, насколько это проблемно, и сделала аборт. А потом, вот сюрприз, он ей изменил. Она извинилась передо мной за все, через что заставила меня пройти

Cinnamon_heavenпользовательница Reddit
Материалы по теме:
Всегда готов Как не потерять сексуальную активность после 40 лет
Всегда готовКак не потерять сексуальную активность после 40 лет
28 октября 2020
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022

Еще одна бывшая жена изменника призналась, что после развода ее экс-супруга настиг финансовый кризис.

Алименты пробили потолок, и ему пришлось значительно урезать расходы — поменять машину мечты на дешевую, переехать в студию. А с той женщиной они разошлись еще до нашего развода — через три месяца после того, как я узнала

ArtisticPossumпользовательница Reddit

Ранее мужчины — пользователи форума Reddit — перечислили вещи, сексуально привлекающие женщин и при этом неочевидные. Некоторые мужчины признались, что возбуждали своих партнерш способностью к ремонту дома и не только.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Лисица
    Обсудить
    Последние новости

    Шойгу заявил об ожидании здравого смысла от нового главы Минобороны Украины

    Хакеры узнали о планах стран Прибалтики отправить приехавших украинцев на фронт

    Путин допустил ускорение строительства «Силы Сибири-2»

    Психолог перечислил минусы раздельного сна супругов

    Стало известно о предстоящем визите Ким Чен Ына в Россию

    Кулеба назвал нерешенным вопрос поставок Украине ракет ATACMS

    Чемпион Европы одной фразой оценил спор Плющенко на 10 тысяч долларов

    Новый владелец Henkel русифицировал названия шампуней и стирального порошка

    Названы сроки включения отопления в России

    Частный детектив раскрыл главные признаки неверности партнера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости