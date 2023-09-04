Экс-супруги ушедших к любовницам мужчин рассказали о последствиях развода

Жены ушедших к любовницам мужчин рассказали о жалобах на измены новых партнерш

Пользовательницы форума Reddit рассказали о последствиях развода для их ушедших к любовницам партнеров. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit.

Бывшие жены ушедших к любовницам мужчин, в частности, рассказали о жалобах экс-супругов на измены новых партнерш.

Мой бывший муж изменил мне и ушел к ней. Они были счастливы какое-то время, очень короткое время. Но когда возбуждение измены прошло, у них не осталось ничего, кроме друг друга. Мой муж теперь одинок и несчастен, потому что та женщина изменяла ему направо и налево curiousopenmind22 пользовательница Reddit

Когда он хотел съехаться с новой женщиной, она стала встречаться с одним из их женатых коллег. Когда он понял, что потерял семью и переехал за 2500 километров ради той, кому был не нужен, захотел вернуться. Я не согласилась. Восемь лет в разводе, и, честно говоря, даже не представляла, как была несчастна с ним

ReadingLizard пользовательница Reddit

Одна из женщин рассказала, что у любовницы открылись глаза на то, какой на самом деле ее новый партнер.

Любовница забеременела. Мы были в разводе и старались вместе воспитывать ребенка. Она увидела, насколько это проблемно, и сделала аборт. А потом, вот сюрприз, он ей изменил. Она извинилась передо мной за все, через что заставила меня пройти Cinnamon_heaven пользовательница Reddit

Еще одна бывшая жена изменника призналась, что после развода ее экс-супруга настиг финансовый кризис.

Алименты пробили потолок, и ему пришлось значительно урезать расходы — поменять машину мечты на дешевую, переехать в студию. А с той женщиной они разошлись еще до нашего развода — через три месяца после того, как я узнала

ArtisticPossum пользовательница Reddit

Ранее мужчины — пользователи форума Reddit — перечислили вещи, сексуально привлекающие женщин и при этом неочевидные. Некоторые мужчины признались, что возбуждали своих партнерш способностью к ремонту дома и не только.