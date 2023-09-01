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08:29, 1 сентября 2023Забота о себе

Мужчины перечислили неочевидные сексуально привлекающие женщин вещи

Мужчины Reddit признались, что возбуждали женщин способностью к ремонту

Фото: Unsplash

Мужчины — пользователи форума Reddit — перечислили вещи, сексуально привлекающие женщин и при этом неочевидные. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit.

Некоторые мужчины признались, что возбуждали своих партнерш способностью к ремонту дома и не только.

Я менял приводной ремень в машине бывшей. Она попыталась затолкать меня в машину и заняться сексом средь бела дня. Я сэкономил ей 150 долларов, так что, может быть, ее возбудила экономия

esoteric_enigmaпользователь Reddit

Однажды я менял дома батарею, и этот вызывает у знакомых женщин такой интерес, какой не вызывает ничего, что я когда бы то ни было делал

Jasper-Packlemertonпользователь Reddit

Один из комментаторов вспомнил, как его партнершу возбудило неожиданное проявление физической силы.

Во время секса голова девушки была слишком близко к спинке кровати. Спасая ее от возможного сотрясения, я отклонился назад, схватил ее за бедра, приподнял и подтащил к себе примерно на метр. Звук, который она издала, и ее взгляд после этого все еще в моей голове. После она сказала, что это было невероятно сексуально — как я переместил ее так просто, не прилагая никаких усилий

Mage2177пользователь Reddit
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Некоторых женщин возбуждали еще более неочевидные действия.

Бывшая однажды возбудилась, когда я признался, что опираюсь одной рукой на стену, когда мочусь

PaleAleDaleпользователь Reddit

Ранее психотерапевт Авигейл Лев, коуч по отношениям Николь Мур и генеральный директор службы знакомств Эмбер Келлехер-Эндрюс назвали причины, по которым многие женщины считают высоких мужчин более привлекательными. По словам Лев, тяга женщин к высоким мужчинам объясняется эволюционными, биологическими и социальными причинами.

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    Александра Лисица
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