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09:47, 24 августа 2023Забота о себе

Названа причина тяги женщин к мужчинам высокого роста

Психотерапевт: рост ассоциируется с властью и способностью обеспечить себя

Фото: Unsplash

Психотерапевт Авигейл Лев, коуч по отношениям Николь Мур и генеральный директор службы знакомств Эмбер Келлехер-Эндрюс назвали причины, по которым многие женщины считают высоких мужчин более привлекательными. Их мнение приводит Fox News.

По словам Лев, тяга женщин к высоким мужчинам объясняется эволюционными, биологическими и социальными причинами. «Эволюционные или биологические теории говорят, что рост ассоциируется со здоровьем и силой партнера, с социологической точки зрения — с властью, способностью обеспечить себя и принимать решения», — добавила Лев. При этом, по ее словам, трудно точно определить, какие именно ассоциации в большей степени влияют на женские предпочтения.

Психотерапевт отметила, что чаще обращают внимание на рост и другие внешние качества женщины, которые имеют собственные финансовые, социальные и прочие ресурсы. Те, кто зависит от партнера экономически и эмоционально, по мнению Лев, менее требовательны к внешним данным.

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Николь Мур также считает, что женщины ассоциируют высокий рост партнера с ощущением безопасности и надежности. Кроме того, по ее словам, некоторые ищут высокого партнера, так как надеются на его фоне выглядеть более миниатюрными, даже если наберут лишние килограммы. «Это связано с коварным культурным программированием, которое заставляет нас считать, что женщина всегда должна быть физически меньше партнера-мужчины», — сказала Мур.

Келлехер-Эндрюс добавила, что стереотипы о росте распространены не только среди женщин. По ее опыту восемь из десяти мужчин хотели бы встречаться с женщиной ниже себя. При этом она отметила, что люди, которые не придают значение своему росту и росту потенциального партнера, — наиболее уверенные в себе.

Ранее низкорослым мужчинам посоветовали отшучиваться в случае, если женщины отвергают их из-за низкого роста. Варианты забавных ответов опубликовали пользователи форума Reddit.

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    Екатерина Улитина
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