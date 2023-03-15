Низкорослым мужчинам подсказали шутки на случай женских отказов

Невысоким мужчинам предложили отшучиваться, когда женщины отвергают их из-за роста

Посетители форума Reddit предложили низкорослым мужчинам отшучиваться в случае, если женщины отвергают их из-за низкого роста. Соответствующие шутки они подсказали невысоким людям в разделе AskReddit.

В одном из популярных комментариев таким мужчинам подсказали отвечать на женские отказы шутками об отношениях на расстоянии.

На Tinder я указал свой рост, потому что знаю: у женщин есть предпочтения на этот счет, а многие высмеивают отношения высоких женщин с низкими мужчинами. Когда мы мэтчимся с высокими женщинами, я всегда спрашиваю, готовы ли они к такому виду отношений на расстоянии. Они всегда смеются в ответ, а если не хотят встречаться, никто не в обиде, они мне ничего не должны Dudelison пользователь Reddit

Другие комментаторы предлагают жестче шутить в ответ на заявления, что женщины не готовы встречаться с низким партнером.

Хорошо, а спать с коротышками ты готова? ChampChains пользователь Reddit

А некоторые предлагают абсурдный вариант согласия с женщиной.

Какое совпадение, я тоже не встречаюсь с невысокими парнями. У нас столько общего! redkid2000 пользователь Reddit

Ранее посетительницы форума Reddit обсудили в сети признаки чрезмерного увлечения порнографическими роликами у мужчин. Женщины заявили, что зависимые от порно мужчины часто игнорируют необходимость в прелюдии и женские жалобы на болезненный секс.