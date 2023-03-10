В сети обсудили признаки чрезмерного увлечения мужчин порно

Женщины Reddit заявили, что зависимые от порно мужчины игнорируют прелюдию и жалобы

Посетительницы форума Reddit обсудили в сети признаки чрезмерного увлечения порнографическими роликами у мужчин. Своими наблюдениями они поделились в разделе AskReddit.

Женщины заявили, что зависимые от порно мужчины часто игнорируют необходимость в прелюдии и женские жалобы на болезненный секс.

Никогда не слушают, что тебе нравится, делают все так грубо, что становится ужасно больно, и неважно, сколько раз ты об этом сказала MimiSimps пользователь Reddit

Преступно игнорируют прелюдию. Думают, что женщины постоянно хотят секса и готовы к нему в любой момент. Ребята, нужно время. Нельзя испечь хлеб, не потратив несколько минут на замешивание kochka93 пользователь Reddit

Женщины также обратили внимание на то, что порно заставляет мужчин заниматься сексом в странных позах.

Он занимается со мной сексом под странными углами, как будто думает, что кто-то смотрит nomnemnem пользователь Reddit

В комментариях также указывают на насаждаемый в порно миф, что все женщины способны на так называемый сквирт — струйный оргазм с выделением заметного количества жидкости из женской уретры.

Когда ты сказала ему, что не умеешь сквирт, а он все просит сделать это для него. Кринж

Puzzleheaded-Cup-687 пользователь Reddit

Ранее эксперт по отношениям Мишель Херман заявила, что увлечение мужчины порнографией может стать испытанием для брака. По ее словам, особенно это опасно в критические моменты.