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13:58, 24 июля 2026Спорт

Тренер Непомнящий назвал двух фаворитов нового сезона РПЛ

Тренер Непомнящий назвал «Спартак» и «Зенит» фаворитами нового сезона РПЛ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Фаворитами нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) могут стать две команды: московский «Спартак» и петербургский «Зенит». Об этом в разговоре с НСН заявил советский и российский футбольный тренер Валерий Непомнящий.

«И этот сезон будет таким же, как и предыдущие три-четыре за исключением одного момента: борьбы за титул особенно не будет. Я так вижу, что "Зенит" и "Спартак" будут выделяться в конкурентной борьбе за чемпионство, а остальные команды будут уступать им в этом», — сказал он.

При этом возможными аутсайдерами чемпионата России Непомнящий назвал новичков РПЛ сезона 2026/27 — московскую «Родину» и воронежский «Факел». «Не случится так, как это было с "Балтикой", когда она стрельнула. Или "Акроном", который в первом сезоне в РПЛ тоже в первой десятке был. От "Родины" и "Факела" я этого не жду», — заключил специалист.

Сезон-2026/27 в РПЛ стартует в пятницу, 24 июля, матчем между ЦСКА и «Балтикой». Игра начнется в 20:00 по московскому времени. Действующим чемпионом России по футболу является «Зенит».

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