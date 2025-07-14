Открыт инновационный способ борьбы с раком

Clin Oncol: Модифицированный вирус герпеса эффективно борется с меланомой

Вирус простого герпеса первого типа (HSV-1) может стать мощным оружием против рака. Как показали результаты международного клинического исследования IGNYTE, генно-модифицированный HSV-1 способен эффективно бороться с продвинутой меланомой — одной из самых агрессивных форм рака кожи. Исследование опубликовано в Journal of Clinical Oncology (Clin Oncol).

В испытании приняли участие 140 пациентов, у которых меланома не реагировала на стандартную иммунотерапию. Ученые использовали вирус HSV-1, модифицированный до формы RP1, в комбинации с препаратом ниволумаб. У трети пациентов опухоли уменьшились как минимум на 30 процентов, а у каждого шестого — полностью исчезли. Особенно важно, что эффект распространялся и на неинъецированные опухоли, что говорит о системном действии терапии.

RP1 относится к новому классу онколитических вирусов — препаратов, избирательно уничтожающих раковые клетки и активирующих иммунный ответ организма. При попадании в опухоль вирус начинает размножаться, разрушая пораженные клетки и стимулируя белые кровяные тельца на борьбу с другими раковыми очагами. При этом здоровые клетки не затрагиваются.

Учитывая ограниченные варианты лечения продвинутой меланомы и низкую выживаемость при неэффективной терапии, полученные результаты дают надежду на разработку нового класса противораковых препаратов.

Ранее ученые сообщили, что витамин D может помогать в лечении рака. Даже небольшие его дозы увеличивают шанс полного исчезновения опухоли у пациенток с раком груди.