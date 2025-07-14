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02:28, 14 июля 2025Бывший СССР

На Украине рассказали о проблеме в отношениях Трампа с Зеленским

Соскин: Зеленский не держит слово, поэтому Трампу сложно доверять ему
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jim LoScalzo-Pool / Global Look Press

Президенту США Дональду Трампу трудно выстраивать доверительные отношения с украинским коллегой Владимиром Зеленским, поскольку тот не держит слово. Такое мнение высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, украинский президент хочет получить выгоду от западных лидеров, но при этом стремится избежать выполнения согласованных договоренностей.

«Зеленский в принципе беспредельщик, я вам это объяснял. (...) Он не признает эти все договоренности, он считает, что это просто какие-то текущие игры, раунды, серии — не более того», — отметил Соскин.

Ранее немецкий журнал Focus предположил, что Трамп может использовать военную помощь Киеву как рычаг давления на Зеленского. По его мнению, американский лидер может давить на главу Украины, чтобы принудить его к заключению сделки с Россией.

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