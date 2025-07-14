Дюпон-Эньян: Макрон отдал приказ Буркхарду назвать Францию главной целью России

За пару дней до своего обращения к военнослужащим президент Франции Эммануэль Макрон попросил главу генштаба генерала Тьерри Буркхарда заявить о том, что Франция якобы является ключевым врагом и целью России. Об этом заявил лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян, который написал соответствующий пост в соцсети Х.

Как отметил политик, за 48 часов до своего обращения Макрон приказал высокопоставленному офицеру сказать, что Франция является приоритетной целью России. Позднее, 11 июля, состоялась пресс-конференция, в рамках которой глава генштаба Буркхард заявил, что Россия сейчас является долгосрочной и наиболее обширной угрозой. По его словам, Москва якобы ясно дала понять, что для нее Париж — главный враг среди европейских стран.

Ранее Макрон сделал заявление о применении Францией ядерного оружия во время своего нового выступления. По его словам, страна начнет стратегический диалог c партнерами по Евросоюзу (ЕС) касательно этой темы. К концу года он вернется к результатам работы по данному направлению, чтобы отследить прогресс.