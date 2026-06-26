В Кремле высказались о поставках США оружия Украине

Песков: Говорить о нейтральности США в вопросе Украины нельзя из-за поставок вооружения

Говорить о нейтральности США в вопросе Украины нельзя из-за поставок вооружения Киеву. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Если говорить об абсолютной нейтральности, то, конечно, термин "абсолютная нейтральность" неприменим, потому что Соединенные Штаты все-таки поставляют — раньше это делали псевдобесплатно, сейчас за деньги — большую часть вооружений», — сказал он.

Ранее представитель Кремля подчеркнул, что Россия высоко оценивает усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, США понимают, что заниматься урегулированием ситуации, будучи вовлеченным в конфликт на одной из сторон, невозможно.