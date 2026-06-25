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13:02, 25 июня 2026Мир

В Кремле высказались о позиции США по Украине

Песков: Россия высоко оценивает усилия Трампа по урегулированию конфликта на Украине
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Россия высоко оценивает усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Мы совсем недавно слышали заявление господина Трампа о том, что после того, как закончится их история с конфликтом вокруг Ирана, он снова собирается прикладывать усилия в плане украинского регулирования. Вы знаете, что мы за эти усилия по оказанию помощи в поисках украинского регулирования весьма признательны. И высоко их оцениваем», — сказал он.

По его словам, США понимают, что заниматься урегулированием ситуации, будучи вовлеченным в конфликт на одной из сторон, невозможно.

Ранее заместитель постоянного представителя США при ООН Дэн Негреа заявил, что США выступают за прекращение огня и достижение мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной в ближайшее время.

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