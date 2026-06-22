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23:54, 22 июня 2026Мир

США призвали Россию и Украину заключить мирное соглашение

Постпредство США при ООН призвало Россию и Украину вернуться за стол переговоров
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sergey Elagin / Global Look Press

США выступают за скорейшее прекращение огня и достижение мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной, заявил заместитель постоянного представителя США при ООН Дэн Негреа. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, Вашингтон привержен достижению прекращения огня и урегулирования путем диалога.

«Настало время для немедленного прекращения огня. Сейчас время для того, чтобы Россия и Украина вернулись за стол переговоров и заключили мирное соглашение», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что неформальные переговоры США с Россией и Украиной возобновились.

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