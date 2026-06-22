США призвали Россию и Украину заключить мирное соглашение

Постпредство США при ООН призвало Россию и Украину вернуться за стол переговоров

США выступают за скорейшее прекращение огня и достижение мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной, заявил заместитель постоянного представителя США при ООН Дэн Негреа. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, Вашингтон привержен достижению прекращения огня и урегулирования путем диалога.

«Настало время для немедленного прекращения огня. Сейчас время для того, чтобы Россия и Украина вернулись за стол переговоров и заключили мирное соглашение», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что неформальные переговоры США с Россией и Украиной возобновились.