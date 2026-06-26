Раскрыто самочувствие певца Серова на фоне слухов о проблемах со здоровьем

PR-директор народного артиста России Александра Серова опроверг слухи о его проблемах со здоровьем. Комментарий представителя певца приводит «Газета.Ru».
«Бред. Где они это берут все? Это вообще помойка», — высказался директор Серова.
Он добавил, что 75-летний исполнитель в своем возрасте «не знает, что такое больница». По словам представителя артиста, Серов испытывает лишь незначительные проблемы.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Серову запретили дальние перелеты из-за больных сосудов. Исполнитель хита «Я люблю тебя до слез» был вынужден отказаться от выступлений в Таиланде, Марокко и Израиле из-за рекомендаций врачей, связанных с повышенным риском тромбоза.