Стало известно о проблемах со здоровьем у певца Александра Серова

Mash: Александру Серову запретили дальние перелеты из-за проблем со здоровьем

Народному артисту России Александру Серову запретили дальние перелеты из-за больных сосудов. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, исполнитель хита «Я люблю тебя до слез» был вынужден отказаться от выступлений в Таиланде из-за рекомендаций врачей, связанных с повышенным риском образования тромбоза. Также певец не поехал на частные мероприятия в Марокко и Израиле.

Отмечается, что гонорар Серова за выступление за границей составляет 5 миллионов рублей, однако из-за проблем со здоровьем он все реже соглашается на гастроли. «Сейчас певец принимает заказы исключительно в России», — сказано в публикации.

Ранее Серов отреагировал на сообщения о том, что на него подали в суд из-за детей. Исполнитель удивился поданному иску и назвал информацию о нем «несуразицей» и провокацией со стороны «сумасшедших людей».