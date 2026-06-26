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11:08, 26 июня 2026Культура

Стало известно о проблемах со здоровьем у певца Александра Серова

Mash: Александру Серову запретили дальние перелеты из-за проблем со здоровьем
Ольга Коровина

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Народному артисту России Александру Серову запретили дальние перелеты из-за больных сосудов. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, исполнитель хита «Я люблю тебя до слез» был вынужден отказаться от выступлений в Таиланде из-за рекомендаций врачей, связанных с повышенным риском образования тромбоза. Также певец не поехал на частные мероприятия в Марокко и Израиле.

Отмечается, что гонорар Серова за выступление за границей составляет 5 миллионов рублей, однако из-за проблем со здоровьем он все реже соглашается на гастроли. «Сейчас певец принимает заказы исключительно в России», — сказано в публикации.

Ранее Серов отреагировал на сообщения о том, что на него подали в суд из-за детей. Исполнитель удивился поданному иску и назвал информацию о нем «несуразицей» и провокацией со стороны «сумасшедших людей».

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