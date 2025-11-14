Серов отреагировал на судебный иск из-за детей

Певец Серов заявил, что не знает о судебном иске, связанном с воспитанием детей

Народный артист России Александр Серов отреагировал на сообщения о том, что на него подали в суд из-за детей. Его слова приводит «Абзац».

Исполнитель удивился поданному иску и назвал информацию о нем «несуразицей» и провокацией со стороны «сумасшедших людей». Певец подчеркнул, что ему ничего не известно о судебном разбирательстве.

«Каких детей я должен воспитывать? Где мои дети? У меня одна дочь, больше никого нет», — высказался Серов.

14 ноября сообщалось, что на Серова подали в суд. По данным РИА Новости, иск был зарегистрирован в московском суде 7 ноября, он касается споров, связанных с воспитанием детей.