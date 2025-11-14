На Александра Серова подали в суд из-за детей

На народного артиста России Александра Серова подали в суд из-за детей. Об этом сообщает РИА Новости.
Иск был зарегистрирован в московском суде 7 ноября, он касается споров, связанных с воспитанием детей.
По данным сервиса «БИР-Аналитик», у исполнителя есть действующее ИП, основным видом деятельности которого является «Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений».
Ранее Александр Серов прокомментировал отношения народного артиста России Григория Лепса и его 19-летней невесты Авроры Кибы.