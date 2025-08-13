Коллега Лепса высказался о романе певца с 19-летней девушкой

Певец Александр Серов назвал отношения Лепса с 19-летней Кибой прихотью девушки

Эстрадный певец Александр Серов прокомментировал отношения народного артиста России Григория Лепса и его 19-летней невесты Авроры Кибы. Исполнителя цитирует «Абзац».

«Думаю, отношения с Гришей — прихоть Авроры. Он ей нравится как артист или, может, человек. А Лепс просто позволяет себя любить», — считает автор хита «Я люблю тебя до слез».

Серов добавил, что не мечтает о молодой невесте. По словам 74-летнего певца, в отношениях для него важна взаимная дружеская поддержка, чего не стоит ожидать от юной избранницы. «Молодые пускай встречаются с ровесниками», — подытожил он.

Ранее невеста Лепса рассказала о планах жить за счет артиста после свадьбы. По словам Кибы, на данный момент у них с музыкантом раздельный бюджет.