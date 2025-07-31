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14:21, 31 июля 2025Культура

19-летняя невеста Лепса заявила о планах жить за счет артиста

19-летняя Аврора Киба заявила о планах жить за счет Григория Лепса после свадьбы
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Невеста российского певца Григория Лепса Аврора Киба рассказала о планах жить за счет артиста после свадьбы. Ее цитирует сайт «Страсти».

По словам девушки, слухи о банкротстве ее отца распространила блогер и телеведущая Виктория Боня, знакомая с ее матерью. «Когда моя мама вышла замуж, мой папа запретил ей общаться с Викторией Боней. Поэтому, наверное, она обиделась», — сказала она.

Киба подчеркнула, что у ее семьи никогда не было долгов, а также обратила внимание на то, что журналисты, которые оценивали финансовое состояние ее матери, забыли указать еще два дома. «Мы очень часто смеемся, что теперь не Аврора Киба с Лепсом из-за денег, а Лепс с Авророй Кибой из-за денег», — пошутила она.

При этом 19-летняя невеста певца отметила, что Лепс делает ей дорогие подарки. «Я не живу за счет как бы…он меня балует, но у нас раздельный бюджет. Вот когда он будет моим мужем, тогда только я смогу жить за его счет», — добавила Киба.

Ранее Аврора Киба назвала самые дорогие подарки, которые она делала артисту.

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