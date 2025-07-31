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11:13, 31 июля 2025Культура

19-летняя невеста Лепса назвала самые дорогие сделанные артисту подарки

19-летняя невеста Лепса Киба заявила, что дарила артисту посуду и одежду
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Persona Stars / Legion-Media

Невеста российского певца Григория Лепса Аврора Киба назвала самые дорогие подарки, которые она делала артисту. Ее цитирует Super.ru.

По словам девушки, Лепс является «очень большим коллекционером». «Картину какую-нибудь, икону я ему не подарю — это очень дорого, конечно. Я дарила посуду и дизайнерскую одежду, а так, в общем и целом, больше ничего», — рассказала она.

Ранее Аврора Киба прокомментировала слухи о том, что они с Григорием Лепсом тайно расписались, возникшие после того, как в соцсетях девушка назвала себя «счастливой женой».

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