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10:29, 31 июля 2025Культура

19-летняя невеста Лепса высказалась о свадьбе с артистом

19-летняя невеста Лепса Киба опровергла слухи о тайной свадьбе с артистом
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Невеста российского певца Григория Лепса Аврора Киба прокомментировала слухи о том, что они с артистом тайно расписались, возникшие после того, как в соцсетях девушка назвала себя «счастливой женой». Ее цитирует Super.ru.

Отмечается, что юридически статус 19-летней Кибы не изменился. «Вопросы задают уже год. Обновлений по статусу пока нет. И это такой маленький, но большой секрет для всех», — заявила она.

Ранее адвокат Андрей Алешкин заявил, что телеведущая и блогерша Виктория Боня может взыскать с Авроры Кибы компенсацию за клевету.

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