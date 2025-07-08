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13:05, 8 июля 2025Культура

Шансы Бони наказать 19-летнюю невесту Лепса оценили

Адвокат Алешкин: Боня может отсудить у Кибы 100 тысяч рублей за клевету
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)
Виктория Боня

Виктория Боня. Фото: Persona Stars / Legion-Media

Телеведущая и блогерша Виктория Боня может взыскать с 19-летней невесты народного артиста России Григория Лепса Авроры Кибы компенсацию за клевету. Об этом в беседе с Woman.ru заявил адвокат Андрей Алешкин.

Эксперт отметил, что «не видит уголовной статьи» в конфликте женщин, но при этом добавил, что «тут может быть только гражданский иск о защите чести и достоинства». «Спешу расстроить — суммы взысканий в случае победы Виктории будут не более 100 тысяч рублей. Обращаясь в суд, инициаторы тратят больше, чем получают. Что касается высказываний Авроры, их еще надо признать порочными», — сказал он.

Адвокат также выразил мнение, что все произошедшее напоминает ему «надуманные скандалы с целью привлечения внимания».

Ранее Киба резко ответила на слова Бони, рассказавшей о трагических подробностях жизни молодой возлюбленной Лепса. «Почему какая-то женщина, которая начинала с того, что продавала свое тело женатым за 3000 евро, имеет право открывать свой рот, судить меня и что-то говорить о моей семье, моем отце и моей жизни! Пусть в своей разберется!» — написала девушка.

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