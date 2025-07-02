19-летняя невеста Лепса резко ответила Боне на слова о трагедии в семье

Невеста Лепса Аврора Киба призвала Викторию Боню разобраться со своей жизнью

Невеста народного артиста России Григория Лепса Аврора Киба резко ответила на слова телеведущей и блогерши Виктории Бони, рассказавшей о трагических подробностях жизни молодой возлюбленной певца. Пост она разместила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Почему какая-то женщина, которая начинала с того, что продавала свое тело женатым за три тысячи евро, имеет право открывать свой рот, судить меня и что-то говорить о моей семье, моем отце и моей жизни! Пусть в своей разберется!» — написала девушка.

Киба также добавила, что никому не позволит клеветать на свою семью.

Ранее Виктория Боня рассказала о трагических подробностях жизни Авроры Кибы. По словам бывшей звезды «Дома-2», народный артист России был другом семьи девушки, а после трагедии с ее отцом помогал ей и ее матери.