Стало известно о трагедии в семье 19-летней невесты Лепса

Виктория Боня раскрыла историю семьи молодой невесты Григория Лепса Авроры Кибы

Телеведущая и блогер Виктория Боня рассказала о трагических подробностях жизни Авроры Кибы — молодой невесты певца Григория Лепса. Об этом она сообщила в RuTube-шоу «Злые языки».

По словам бывшей звезды «Дома-2», народный артист России был другом семьи Кибы, а после трагедии с ее отцом помогал ей и ее матери.

«Лепс дружит с семьей Авроры очень давно. Ее отец ушел из-за того, что обанкротился, осталось много долгов, мама выплачивала их самостоятельно. Решили удачно выдать дочь замуж. А за кого, если есть такой друг семьи?» — заявила Боня.

Также она раскрыла суммы, которые пришлось выплачивать маме невесты Лепса, которая в итоге отправилась получать престижное образование в Англии.

«У мамы суды, она потеряла три предприятия, выплатила 25 миллионов рублей долгов. Говорят, что именно от Лепса кольцо Graff за 70 миллионов и обучение в Лондоне», — добавила Виктория.

Ранее стало известно, что невеста певца Григория Лепса Аврора Киба опубликовала видео, на котором она танцует с артистом.