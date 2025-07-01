Стало известно о трагедии в семье 19-летней невесты Лепса

Телеведущая и блогер Виктория Боня рассказала о трагических подробностях жизни Авроры Кибы — молодой невесты певца Григория Лепса. Об этом она сообщила в RuTube-шоу «Злые языки».
По словам бывшей звезды «Дома-2», народный артист России был другом семьи Кибы, а после трагедии с ее отцом помогал ей и ее матери.
«Лепс дружит с семьей Авроры очень давно. Ее отец ушел из-за того, что обанкротился, осталось много долгов, мама выплачивала их самостоятельно. Решили удачно выдать дочь замуж. А за кого, если есть такой друг семьи?» — заявила Боня.
Также она раскрыла суммы, которые пришлось выплачивать маме невесты Лепса, которая в итоге отправилась получать престижное образование в Англии.
«У мамы суды, она потеряла три предприятия, выплатила 25 миллионов рублей долгов. Говорят, что именно от Лепса кольцо Graff за 70 миллионов и обучение в Лондоне», — добавила Виктория.
Ранее стало известно, что невеста певца Григория Лепса Аврора Киба опубликовала видео, на котором она танцует с артистом.