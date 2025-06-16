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11:43, 16 июня 2025Культура

19-летняя невеста Лепса сделала заявление об отношениях

Невеста Лепса Киба показало видео с артистом и сделала заявление об отношениях
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: @avrorakiba

Невеста российского певца Григория Лепса Аврора Киба опубликовала видео, на котором она танцует с артистом. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На кадрах Лепс приобнимает Кибу за плечи и бедра во время выступления, тогда как девушка улыбается, пританцовывает и подпевает артисту. «Самая счастливая жена не та, которая получила самого лучшего мужа, а та, которая сделала самое лучшее из того, что ей удалось получить», — подписала публикацию невеста певца, отметив на ней Лепса и добавив эмодзи в виде сердца.

Ранее сообщалось, что Григорий Лепс отправился на отдых с Авророй Кибой. Предположительно, пара проводила отпуск в теплой стране, так как на фото певец позирует в плавках, а Киба — в пляжном костюме.

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