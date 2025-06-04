Лепс уехал отдыхать с 19-летней невестой

Певец Григорий Лепс уехал отдыхать с 19-летней Авророй Кибой

Народный артист России Григорий Лепс отправился на отдых с 19-летней невестой Авророй Кибой. Соответствующее фото она опубликовала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На кадре девушка стоит рядом с 62-летним исполнителем. Предположительно, пара проводит отпуск в теплой стране, так как на фото певец позирует в плавках, а Киба — в пляжном костюме.

Фото: @avrorakiba

Ранее стало известно, что Аврору Кибу госпитализировали после участия в реалити-шоу. Девушка заявила, что попала в больницу из-за переохлаждения на съемках в Марокко. Она в течение недели находилась под наблюдением врачей.